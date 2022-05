Officiel : Anderlecht choisit Felice Mazzu, coach de l’année, pour succéder à Vincent Kompany

Anderlecht n’a pas tardé à nommer le remplaçant de Vincent Kompany. Quelques jours après le départ de son entraîneur, la direction du Sporting a annoncé ce mardi l’arrivée de Felice Mazzù, qui a signé un contrat à durée indéterminée au Parc Astrid. Les Mauves ont donc choisi d’engager celui qui a été désigné coach de l’année.



Après son échec à Genk, Mazzu s’est magistralement relancé à l’Union Saint-Gilloise. Il a reculé pour mieux sauter. A la tête de l’USG, il a accumulé les succès en D1B d’abord, en Pro League ensuite. Sous sa direction, les "jaune et bleu" ont fait vibrer le Stade Mariën qui a résonné aux chants des victoires comme aux plus belles heures du club. Tout juste promue, l’Union a surfé sur la vague du succès et a caracolé en tête de la D1A pendant une bonne partie de la phase classique. Les Unionistes ont longtemps déjoué tous les pronostics, au point de rêver du titre. Débordés par Bruges dans le sprint final, ils ont terminé à une incroyable 2e place. Et le mérite revient en grande partie à Mazzù qui a su former un groupe capable de renverser presque toutes les montagnes.



Proche de ses joueurs, fin tacticien (même si certains lui reprochent son caractère défensif), l’ancien T1 de Charleroi reçoit une nouvelle chance de prouver qu’il peut réussir dans un grand club. Il va devoir apprivoiser l’énorme pression qui pèse sur le coach d’un club comme Anderlecht. Il devra aussi assumer le poids de la lourde succession de Vince the Prince, véritable icône d’Anderlecht.



Sur le plan sportif, il devra aussi sans doute reconstruire. Plusieurs cadres de la dernière saison (Zirkzee, Kouamé, …) sont sur le départ. Il faudra également voir quels moyens lui seront alloués. On sait que cela a été l’un des sujets de frictions entre son prédécesseur et la direction.