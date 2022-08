Officiel : Amadou Onana signe à Everton pour cinq ans

Il y a aura un Belge de plus sur les pelouses de Premier League. Amadou Onana s’est engagé en faveur d’Everton. Le néo Diable rouge quitte Lille et s’installe sur les bords de la Mersey pour les cinq prochaines saisons.

Formé chez les jeunes du Sporting d’Anderlecht et du White Star, Amadou Onana avait ensuite rejoint Zulte-Waregem. Le Bruxellois avait poursuivi sa formation en Allemagne à Hoffenheim qu’il avait rejoint en 2017. Onana n’a jamais joué pour l’équipe première et quitte le club lors de la saison 2020-2021 pour celui d’Hambourg qui évolue en division 2.

Ses prestations ont tapé dans l’œil des recruteurs de Lille et il rejoint le club nordiste un an plus tard contre un chèque de 7 millions d’euros. Le milieu de terrain a connu une saison pleine, disputant 41 rencontres dont 7 de Ligue des Champions. Il a aussi inscrit trois buts toutes compétitions confondues.

A peine transféré, Amadou Onana s’est déjà exprimé sur les réseaux sociaux du club : "Everton est un des plus grands clubs d’Angleterre. C’est un sentiment immense de rejoindre Everton. Je sais que c’est un grand club, un des plus grands clubs d’Angleterre et je veux en faire partie pendant plusieurs années. Tout le monde m’a montré à quel point ils me voulaient. Le coach et le directeur sportif ont de l’ambition et cela correspond à mon caractère. Frank Lampard (l’entraîneur ndlr) a joué un rôle dans mon choix. Il a joué au plus haut niveau, remporté de nombreux trophées et a aussi joué comme milieu de terrain. Cela signifie beaucoup qu’il s’intéresse à moi et je pense qu’il peut m’apprendre beaucoup de choses." L’ancien joueur de Chelsea est en tout cas ravi de cette arrivée et a déjà loué les qualités de son nouveau joueur "Amadou est un joueur que nous voulions vraiment faire venir à Everton. Il possède de nombreuses qualités pour nous aider à renforcer notre milieu de terrain et, à seulement 20 ans, il a un énorme potentiel pour devenir encore meilleur. Je lui ai expliqué pourquoi Everton était le bon club pour lui et nous avons hâte de voir ce qu’il peut apporter à l’équipe" a expliqué le coach des Toffees.

La transaction est estimée à 40 millions d’euros, ce qui permet à Lille de faire une superbe plus-value.