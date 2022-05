Officiel : Alfred Schreuder débarquera à l'Ajax Amsterdam la saison prochaine

Arrivé en janvier au Club de Bruges, Alfred Schreuder déposera ses valises la saison prochaine à l'Ajax Amsterdam. Proche du titre avec les Brugeois après la victoire mercredi soir face à l'Union Saint-Gilloise, l'entraineur néerlandais du FC Bruges va filer vers l'Ajax Amsterdam, qui est sur sa trace depuis quelques semaines.

Pas de commentaires attendus avant la fin de saison comme annoncé dans le communiqué du Club : "Le Club de Bruges et Alfred Schreuder souhaitent terminer les Play-Offs ensemble dans la paix et la tranquillité et s’abstiendront donc de commenter jusqu’à la fin de la saison."