Officiel : à 38 ans, Guillaume Gillet retrouve Anderlecht, il évoluera chez les U23 en Division 1B

Guillaume Gillet retourne au Sporting d'Anderlecht. A 38 ans, le Liégeois est de retour dans le club dans lequel il a brillé. Il évoluera comme joueur au sein de l'équipe des jeunes anderlechtois (U23) qui évoluera en D1B la saison prochaine. Il a réagi dans une vidéo postée par le Sporting d'Anderlecht. "Avoir la possibilité de revenir dans ce grand club, c'est pour moi une opportunité. Le projet ? La saison prochaine, Anderlecht aura une deuxième équipe en D1B. Je connais ce championnat pour y avoir joué. J'ai de l'expérience pour accompagner les jeunes à qui il manque quelque chose pour franchir le cap vers l'équipe première. Le rôle qu'Anderlecht veut, ça me convient. Je sais que le talent est présent à Neerpede, c'est ce qui m'a poussé à revenir, c'est évoluer avec des jeunes qui pourraient presque être mes enfants. Ils vont voir que je suis encore en forme et que je peux les aider sur le terrain. Je vais prendre un peu de vacances puis je vais recommencer comme un fou avec tous ces jeunes. Je me réjouis."

A 38 ans, Guillaume Gillet se fixait encore un nouveau défi. Pour la saison prochaine, son coeur balançait entre un retour au Sporting et une pige finale au RFC Liège. Intimement lié aux deux clubs, il a finalement opté pour le projet de Peter Verbeke et Vincent Kompany. Vainqueur de quatre titres avec les Mauves, celui qui a porté 21 fois la vareuse des Diables Rouges va donc s'inscrire dans un rôle de joueur et de guide pour la jeunesse anderlechtoise.