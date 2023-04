Officialisation de la série Harry Potter : ce qu’on sait déjà

On vous annonçait il y a quelques jours qu’une série Harry Potter couvrant tous les tomes de la saga pourrait être produite par HBO avec J.K. Rowling en tant que productrice exécutive. Bonne nouvelle pour les fans de la franchise : c’est désormais officiel !

La série sera diffusée sur la plateforme de streaming Max (anciennement HBO Max) aux États-Unis. Le CEO de Warner Bros, David Zaslav, vient de l'annoncer, comme le rapporte Hollywood Reporter.

Même s’ils sont encore à la recherche d’un scénariste et d’un show runner, on sait déjà que J.K. Rowling, Ruthy Kenley-Letts et Neil Blair seront les producteurs exécutifs. David Heyman, qui a produit tous les films Harry Potter, serait en cours de discussion pour être impliqué dans la nouvelle série.

Les fans peuvent s’attendre à une production riche. Casey Bloys, le directeur des programmes d’HBO et de Max, a affirmé qu’ils avaient envisagé un budget de taille pour créer la série, similaire à celui de Game of Thrones et House of the Dragon. "Elle sera à cette échelle ou plus élevée. On fera tout ce qu’il faut pour faire un show de qualité"

Chaque saison couvrira un tome de la saga. Les producteurs veulent prendre le temps d’établir l’univers et d’explorer les personnages, pour que l’adaptation soit la plus fidèle aux livres. Les fans pourront découvrir un tout nouveau cast dans la peau des personnages emblématiques. Le but, avec cette série, est de faire découvrir le monde d’Harry Potter à de nouvelles audiences.

jeuxvidéo.com explique que Jeff Sneider, célèbre critique de cinéma, a révélé au micro du podcast "The Hot Mic" que ce reboot impliquerait un tout nouveau cast principalement parce que Daniel Radcliffe et Emma Watson auraient refusé de collaborer à nouveau avec J.K. Rowling, à cause de ses déclarations transphobes.

Casey Bloys estime qu’il était essentiel d’impliquer l’autrice dans le développement de la série. "Son point de vue sera utile. La série télévisée est nouvelle et passionnante mais nous sommes impliqués dans le monde d’Harry Potter depuis 20 ans ; ce n’est pas nouveau", a-t-il déclaré. Interrogé sur les polémiques autour de l’autrice, il a refusé d’en parler et souhaite se concentrer uniquement sur ce qu’il se passera à l’écran. Il a tenu à défendre les livres, déclarant qu'"Harry Potter est avant tout une histoire d’amour et d’acceptation".

Les réactions n'ont pas tardé à se faire entendre. "Soyez honnête ! Dites que Harry Potter est une franchise lucrative, que vous espérez en tirer des millions et que vous ne vous souciez pas particulièrement du mal que Rowling fait à la communauté transgenre", peut-on notamment lire.

J.K. Rowling a réagi à l'annonce sans relever les critiques sur son implication : "L’engagement de Max à préserver l’intégrité de mes livres est important pour moi, et j’ai hâte de participer à cette nouvelle adaptation qui permettra de donner un degré de profondeur et de détails que seule une série télévisée de longue durée peut offrir". La Britannique aurait tout fait pour être impliquée dans la série car elle aurait perçu une baisse de 74% de ses bénéfices liées à l’œuvre, la faute à ses prises de position chaotiques qui ont entraîné de nombreux boycott. Du moins, c’est ce qu’a expliqué Jeff Sneider dans le podcast.