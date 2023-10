"Officewear" : le look business fait un retour à la cool.

Hailey Bieber, Kendall Jenner, Eva Longoria, Caro Daur et Chiara Ferragni ont toutes contribué à redorer le blason du costume féminin au cours des dernières semaines. Kim Kardashian herself, en couverture de Fortune Magazine, adopte un costume sobre, certes, mais pourvu d'un pantalon ample et porté directement sur la peau pour une allure à la fois puissante, chic et sexy.