Offensive russe en Ukraine : un rapport de force écrasant

Cette ex-république d’URSS, en grande partie encore dotée d’équipements soviétiques, a entrepris une modernisation accélérée de ses forces armées, avec une mise aux normes de l’Otan, depuis la première agression russe et l’annexion de la Crimée par Moscou en 2014.

Les Etats-Unis lui ont fourni pour 2,5 milliards de dollars d’aide militaire depuis cette date, dont plus de 400 millions en 2021. Le Congrès américain a voté une aide supplémentaire de 500 millions de dollars pour faire face à une invasion russe.

Des soldats américains forment leurs homologues ukrainiens au maniement de l’armement que Washington a fourni à l’Ukraine, notamment des armes légères, des navires de patrouille et des lance-missiles antichars Javelin, susceptibles de freiner l’incursion terrestre russe.

L’Estonie, la Lettonie et la Lituanie ont également livré à Kiev des Javelin et des missiles antiaériens Stinger, eux aussi de fabrication américaine. Le Royaume-Uni, en première ligne également en matière d’aide militaire, apporte des Javelin et a entraîné 22.000 soldats ukrainiens depuis 2015.

L’armée ukrainienne, dont les effectifs avaient fondu après la chute de l’URSS, est aussi beaucoup plus étoffée et mieux entraînée qu’en 2014 et peut s’appuyer sur 900.000 réservistes, laissant présager une forte résistance intérieure face aux Russes.