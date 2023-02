Offensif, Arnaud De Lie puise dans ses réserves pour remporter un nouveau sprint à Bessèges : "La meilleure défense, c'est l'attaque, non ?"

Arnaud De Lie a à nouveau impressionnant sur les routes de l'Étoile de Bessèges, ce vendredi lors de la troisième étape de l'épreuve française : le jeune sprinteur belge a survécu à 3000 mètres de dénivelé avant de... passer à l'offensive dans les derniers kilomètres, d'être repris par le groupe des favoris et de remporter le sprint.

Après s'être déjà montré le plus rapide lors de la première étape (la deuxième a été neutralisée après une chute massive), le leader de la formation Lotto Dstny conserve - évidemment - le maillot de leader du classement général, par points et du meilleur jeune.

"À la télévision, cela a peut-être semblé facile d'aller chercher cette victoire, mais je peux vous assurer que cela n'a pas été le cas !, a précisé Arnaud De Lie dans le communiqué de son équipe. Dans l'avant-dernière ascension, je n'étais pas avec les meilleurs, mais heureusement, mes coéquipiers m'ont ramené à l'avant. Dans la dernière bosse, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour suivre les meilleurs. Au sommet, j'étais un peu cuit. J'ai entamé la descente en dernière position, et ça a cassé devant moi. J'ai eu de la chance, l'entente n'était pas au beau fixe dans le groupe de tête. Tout s'est regroupé dans les derniers kilomètres, et j'ai même répondu à une attaque d'un coureur d'Uno-X. L'attaque est la meilleure défense, non ? On s'est fait reprendre, et moi... j'ai réussi à me refaire une santé. J'ai dû faire un long sprint, mais c'est ce que j'aime ! C'est un super sentiment de pouvoir récompenser l'excellent travail de l'équipe, parce que sans Sébastien Grignard ni Cédric Beullens, ce n'était pas facile. Demain, l'arrivée au sommet est vraiment dure. Je vais tout faire pour défendre mon maillot de leader, mais je ne m'attends pas à ce que ça marche. On donnera tout ce qu'on a !"