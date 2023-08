Ofenbach présente un mix exclusif dans Tipik Party

Grâce à Tipik Party, les vendredis et samedis, de 22 heures à 2 heures, Tipik amène le club chez vous. Cette saison, Alex Klimow a prévu de vous ambiancer avec des dj set enflammés de DJ belges et internationaux.

Et ça commence ce vendredi dès 22h avec Ofenbach, qui vous propose un mix exclusif. Entre "Wasted Love", le remix de "Feel it still" et "BODY TALK" en feat avec la jeune suédoise Svea, qui a cartonné sur TikTok, les DJ parisiens ont réussi à conquérir la scène électro. Mélanger les genres ne leur fait pas peur : leurs sons vont du deep house, en passant par le rock et le folk.

Vendredi 02/10/20 :

22H : Ofenbach (FR)

23H : Vhyce

00H : Selco

01H : La Demence : Dikky Vendetta (NL)

Samedi 03/10/20 :

22H : Simon LeSaint

23H : Sherm (US)

00H : R.A.F

01H : Martin Sao Pedro