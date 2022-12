Ofenbach offre un showcase dansant à Viva for Life

Ofenbach est venu offrir un joli showcase à Bertrix pour soutenir l’opération Viva for Life.

Groupe de deep house français, originaire de Paris, le duo est venu soutenir la cause sur la place des 3 Fers de Bertrix avec leurs morceaux entraînants.

Ils sont ensuite passés dans le cube pour discuter avec les animateurs de leur histoire et de l’opération Viva for Life.

César et Dorian sont très enthousiaste de leur showcase : "C’est impressionnant de voir les gens venir malgré la pluie mais quand c’est pour une bonne cause, y a pas de questions à se poser faut qu’on se déplace !"

Dorian continue : "Voir des chiffres pareils ça nous attriste et quand on nous demande de venir, on vient même si c’est une toute petite contribution."