Ofenbach a commencé la musique grâce au film Podium

"J'ai commencé à chanter grâce à Claude François"

On s’est incrusté dans les loges des DJ parisiens juste avant leur set de clôture de la deuxième journée (pluvieuse mais folle) du Ronquières festival.

Au micro de Romain, le duo français est revenu sur ses débuts et de comment Michel Polnareff et Claude François les ont poussé à faire de la musique.

Depuis "Be Mine", en passant par le remix de "Feel it still" ou plus récemment "Body Talk", Ofenbach a conquis la scène électro mêlant Deep House, rock et folk.