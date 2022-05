Oeuvres audiovisuelles : un accord trouvé pour rémunérer les auteurs sur Facebook et Instagram

En vertu de cet accord, Meta dispose d'une licence concernant les oeuvres du répertoire de la Scam sur ses plateformes, comme Facebook et Instagram. Des outils numériques sont utilisés pour repérer les contenus concernés et savoir quand et comment ils sont partagés, y compris s'il s'agit d'extraits et non de l'oeuvre en intégralité.

Le montant de la rémunération des auteurs n'a pas été précisé.