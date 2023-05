Odin, un golden retriever de deux mois, la nouvelle recrue pour l’asbl Os’mose

L’asbl Os’mose est une est une asbl crée en 2010 et dont le but est de former des chiens d’assistance pour les personnes à mobilité réduite, épileptiques ou autistes.

Elle se charge de la formation des chiots avant de le donner à une personne porteuse de handicap.

Et voici le petit Odin qui va démarrer sa formation en famille d’accueil durant deux ans. Odin va devoir aller partout : dans les magasins, au resto, au cinéma, à la boucherie… Et, il a le droit d’aller partout en tant que chien d’assistance. Il devra suivre les séances d’éducation, deux fois par semaine, une fois en collectif et une fois en individuel.

Une belle aventure, pour un beau destin

Mais cela a un coût, un chien d’assistance revient environ à 20.000€.