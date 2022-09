Odile Vuillemin présente son premier livre : “Latitudes”

Initialement, Odile Vuillemin comptait voyager en Inde, mais cela lui a vite été refusé! En effet, c’était une période pendant laquelle l’Inde était en fête et tout était férié. Elle s’est alors tournée vers la Norvège, pas vraiment le même genre de destination en ce qui concerne le climat. Et là, même scénario : on lui explique que c’est également une mauvaise période pour y aller. Elle finit donc en Islande, à sa grande joie, puisqu’Odile est une passionnée de volcans. Dans son livre, elle raconte des tas d’anecdotes islandaises. Par exemple, on lui conseille vivement de garer sa voiture "dans le sens du vent" car la position inverse aurait pour effet d’arracher ses portières… Elle a la " chance " de manger du Hákarl, plus communément appelé "requin faisandé", un goût plus que particulier ! Au Groenland, elle a failli perdre la vie.

Et à Bali, Odile a vécu un rituel indou de purification qui consistait à boire de l’eau dans laquelle nageaient des poissons. Elle raconte que durant toute la journée, elle a vraiment cru qu’elle avait attrapé une intoxication à cette eau. Mais en fin de compte, le rituel a très bien fonctionné. Elle explique : "J’ai senti comme une jauge qui descendait dans mon œsophage jusqu’à l’ estomac, je me suis vraiment sentie purifiée de l’intérieur ". Bali a donc aussi été une superbe expérience spirituelle.