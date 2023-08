Odile Vanhellemont vous livre ses 5 romans préférés de la saison !

De quoi ça parle ?

Bienvenue à Quality Land, le pays de tous les superlatifs !

Dans le futur, tout fonctionne à merveille : les algorithmes se chargent d’optimiser le travail, les loisirs et les relations. Quality Partner sait qui te correspond le mieux. Ton véhicule autonome sait où tu veux aller. Et si tu es inscrit sur The Shop, on t’envoie tous les articles que tu désires sans que tu aies besoin de les commander. Super pratique ! Plus personne n’est obligé de prendre des décisions difficiles – car à Quality Land, il n’y a qu’une seule réponse à toutes les questions : OK !

Pourtant, Peter Chômeur est taraudé par l’impression que quelque chose cloche dans sa vie. Si le système est vraiment si parfait, pourquoi trouve-t-on des drones ayant le mal de l’air ou des robots de combat souffrant de stress post-traumatique ? Pourquoi les machines sont-elles de plus en plus humaines, et les humains, de plus en plus mécaniques ?

Le commentaire d'Odile :

Un humour grinçant, des références pop culture à la pelle, et des situations absurdissimes. C’est politique, c’est social, c’est étonnamment léger et c’est surtout un divertissement total qui ne vous lâchera pas d’une semelle, même après l’avoir refermé !

