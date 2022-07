Odesza : un retour en force avec "The Last Goodbye"

"The Last Goodbye" c’est 13 titres qui nous baladent au coeur des émotions d’Harrison Mills et Clayton Knight qui composent le duo. De la joie à la rage, de la mélodie chill aux basses profondes, ce nouvel album apparaît comme l’un des projets les plus aboutis du groupe, l’un des plus complet pour comprendre ces artistes.

L’écoute de cet album se fait d’une traite, comme une histoire avec ses hauts et ses bas, une histoire qui a commencé il y a plus ou moins 5 mois avec leur single éponyme. Cette histoire est faite de titres sans prétention avec une énergie excellemment calibrée comme les titres "Love Letter" et "Equal". Des titres qui invitent aux voyages typiques de leur indie-electro comme "North Garden", "Healing Grid" ou "Light Of Day" accompagné d’un magnifique clip. Et en point culminant de la puissance de cet album on retrouve des titres taillés pour le live tels que "Behind the Sun" et "I Can’t Sleep".

"The Last Goodbye" marque donc un grand retour en non une fin, un bonjour que l’on a très envie de leur faire lors d’une tournée pour défendre l’album qui arrivera sans doute très vite, en tout cas on l’espère.