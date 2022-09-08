Одеса-претендент на Всесвітню виставку | Odessa candidate pour l’Exposition universelle

Україна, Одеса подала заявку на проведення Всесвітньої виставки 2030 року, повідомляє Міжнародне бюро виставок (BIE).

Міжнародне бюро виставок збереться 21 жовтня, "щоб обговорити перегляд різних проектів і організацію місій", йдеться в заяві організації.

170 країн-членів BIE оберуть місто-господар під час генеральної асамблеї організації, запланованої на листопад 2023 року. Кожна країна захищає у своїй заявці "бачення" та повинна, зокрема, надати "точну інформацію щодо місця", "очікувана кількість відвідувачів" та витрати та фінансування.

В Одесі з 26 квітня по 14 жовтня 2030 року може відбутись Всесвітня виставка Expo 2030 на тему "Відродження. Технології. Майбутнє".

Універсальні виставки проводяться кожні п'ять років і тривають максимум півроку. Вони дозволяють обраній країні будувати надзвичайні павільйони та трансформувати приймаюче місто в довгостроковій перспективі. Наприклад, Атоміум був побудований у Брюсселі з нагоди Всесвітньої виставки 1958 року. Останню, у Дубаї, зафіксували 24 мільйони відвідувачів. У 2025 році відбудеться в Осаці, Японія.