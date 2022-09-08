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Ukraine - Україна

Одеса-претендент на Всесвітню виставку | Odessa candidate pour l’Exposition universelle

il y a 25 minutesTemps de lecture2 min
Par Anne-Françoise Moens avec Belga

Україна, Одеса подала заявку на проведення Всесвітньої виставки 2030 року, повідомляє Міжнародне бюро виставок (BIE).

Міжнародне бюро виставок збереться 21 жовтня, "щоб обговорити перегляд різних проектів і організацію місій", йдеться в заяві організації.

170 країн-членів BIE оберуть місто-господар під час генеральної асамблеї організації, запланованої на листопад 2023 року. Кожна країна захищає у своїй заявці "бачення" та повинна, зокрема, надати "точну інформацію щодо місця", "очікувана кількість відвідувачів" та витрати та фінансування.

В Одесі з 26 квітня по 14 жовтня 2030 року може відбутись Всесвітня виставка Expo 2030 на тему "Відродження. Технології. Майбутнє".

Універсальні виставки проводяться кожні п'ять років і тривають максимум півроку. Вони дозволяють обраній країні будувати надзвичайні павільйони та трансформувати приймаюче місто в довгостроковій перспективі. Наприклад, Атоміум був побудований у Брюсселі з нагоди Всесвітньої виставки 1958 року. Останню, у Дубаї, зафіксували 24 мільйони відвідувачів. У 2025 році відбудеться в Осаці, Японія.

 

Odessa candidate pour l’Exposition universelle

L'Ukraine, Odessa plus précisément a déposé un dossier de candidature afin d'organiser l'Exposition Universelle de 2030, a annoncé le Bureau international des expositions (BIE).

Le Bureau international des expositions se réunira le 21 octobre "afin de discuter de l'examen des différents projets et de l'organisation des missions", a fait savoir l'organisation dans un communiqué.

Les 170 États membres du BIE éliront la ville hôte au cours d’une assemblée générale de l'organisation, prévue en novembre 2023. Chaque pays défend dans sa candidature une "vision" et doit fournir notamment "des informations précises quant au site", au "nombre de visiteurs attendus" et aux coûts et au financement.

Odessa organiserait l'Exposition universelle 2030 du 26 avril au 14 octobre 2030 sur le thème "Renaissance. Technologie. Avenir".

Les expositions universelles se tiennent tous les cinq ans et durent au maximum six mois. Elles permettent au pays choisi de construire d'extraordinaires pavillons et de transformer durablement la ville hôte. À titre d'exemple, l'Atomium a été bâti à Bruxelles à l'occasion de l'exposition universelle de 1958.   La dernière en date, à Dubaï, a enregistré 24 millions de visiteurs. Celle de 2025 se déroulera à Osaka, au Japon.

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