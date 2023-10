Octobre rose : "La Belgique est le premier pays avec le plus grand nombre de cancers du sein détectés"

En matière de prévention et de mammographie, des différences sont constatées entre les régions. Et c’est interpellant. "On a une très grosse différence justement entre la Wallonie, Bruxelles et la Flandre, analyse Tiffany Bulteau. Le gouvernement belge suit les recommandations de l’Europe qui préconise un objectif de taux de participation de 75%. "En Flandre on est à 54%, à Bruxelles on est à 8% et en Wallonie à 4%. Donc malheureusement, l’examen est trop peu suivi.

Au niveau du gouvernement flamand, les personnes vont recevoir une invitation disant " voilà votre rendez-vous est fixé à tel endroit, merci de vous y rendre.

Comment expliquer ces différences ? "En Flandre, il y a une campagne qui est menée au niveau du gouvernement, en collaboration avec les hôpitaux, etc. Du côté du gouvernement wallon et bruxellois, il n’y a pas de campagne, constate Tiffany Bulteau. Donc Think Pink a lancé en plus une campagne, 'J’peux pas, j’ai Mammo', justement dans le but de sensibiliser la femme, dans tous les lieux de passage où elle va voir cette information. Parce que les femmes, en fait, n’ont pas le temps. Elles nous disent " ah ben oui je reçois l’invitation puis finalement ça reste sur mon point de cuisine et il se passe 6 mois, 1 an avant que je ne prenne mon rendez-vous."

Autre différence de taille : en Flandre, la campagne est doublée d’un rendez-vous pris d’office : "les personnes vont recevoir l’invitation en leur disant " voilà votre rendez-vous est fixé à tel endroit, merci de vous y rendre ". Donc si on veut annuler, on doit appeler le centre. Donc voilà le rendez-vous est fixé, c’est un obstacle."

Plus d’infos : think-pink.be.