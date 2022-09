Octobre rose : comment soutenir la lutte contre le cancer du sein ?

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme. Une femme sur neuf fera partie des 11.000 personnes qui ont un cancer du sein chaque année en moyenne en Belgique. Raison pour laquelle en octobre, chaque année, se déroule une campagne de communication destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche. Pour nous en parler, Dr Véronique Le Ray, Directrice médicale et porte-parole de la Fondation contre le Cancer.

Chaque année, il y a de plus en plus de nouveaux diagnostics de cancer du sein. La plupart des cancers du sein sont diagnostiqués entre 50 et 69 ans. C’est pour cette raison que les campagnes de prévention et de dépistage nationaux sont principalement destinées aux femmes de cet âge-là. A partir de 50 ans, il est bon de se faire dépister une fois tous les deux ans par mammographie. Les femmes reçoivent des invitations pour le faire. Il ne faut pas hésiter, car au plus tôt on diagnostique un cancer du sein, au plus tôt on peut le traiter.