Octobre rose : accompagner les femmes après la maladie

À la ville de Bruxelles, le cabinet de l’Échevine l’Égalité des chances Lydia Mutyebele Ngoi soutient son initiative en lui mettant un lieu à disposition. "On travaille également avec Actiris, et la Mutualité chrétienne à un projet d’accompagnement et de réinsertion. En fait, nous faisons remonter les problématiques de terrain", explique Juliette Berguet.

►►► Pour recevoir les informations des Grenades via notre newsletter, n’hésitez pas à vous inscrire ici

Dans le cadre de la campagne de sensibilisation d’Octobre rose Bruxelles se mobilise, notre interlocutrice organise une conférence le jeudi 29 septembre à l’hôtel de ville de Bruxelles pour discuter de toutes ces questions. Elle ajoute : "On laisse trop peu la parole aux concernées. Cet événement est mis en place par les femmes atteintes de maladie pour les femmes atteintes de maladie. Nous souhaitons conscientiser au dépistage, mais aussi à l’après. Je veux briser les tabous de la maladie car il y a un véritable marketing autour du cancer qui joue sur la vulnérabilité."

Ici pas de "pinkwashing" donc, mais une soirée de réflexion. Six intervenantes interviendront : Manuela Varrasso, experte des questions de diversité, inclusion et discrimination pour Actiris, Isabelle Veys, cheffe de clinique chirurgie mammaire et pelvienne à l’Institut Jules Bordet, Karin Toussaint, juriste, formatrice & consultante en droit social et droit des ASBL, Régine Kiasuwa Mbengi, responsable au Centre du cancer des matières liées à la réinsertion professionnelle des patient·es travailleur·euses atteint·es de cancer, Cinda Ayachi, Coach cancer certifiée retour au travail spécialisée en inclusion et gestion du stress, et évidemment Juliette Berguet. La conférence sera modérée par Monia Taieb.

En espérant que la soirée du 29 septembre fasse bouger les lignes !

Infos pratiques

Maison Baob : 26 Rue du Lombard, 1000 Bruxelles. Ouverture durant tout le mois d’octobre.

Conférence : Jeudi 29 septembre : ouverture des portes à 17h30 à l’hôtel de ville de Bruxelles. Plus d’infos par ici.