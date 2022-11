Жовтень став найспекотнішим місяцем за всю історію спостережень у Бельгії | Octobre, le plus chaud jamais enregistré

Octobre le mois le plus chaud jamais enregistré en Belgique

Le réchauffement climatique devient toujours plus palpable: après des records cet été, octobre 2022 a été le mois d'octobre le plus chaud en Belgique et en France.

En Belgique, la température moyenne a atteint les 14,4°C, contre une normale de 11,3°C. Le 29 octobre, la barre des 25 degrés était franchie à Uccle, ce qui fait de ce jour, théoriquement, un jour " d’été ".

Nos voisins français ont connu le même type de phénomène, avec des températures encore plus élevées. Il a fait 30 degrés à Bordeaux, le 16 octore. C’était les 30 degrés les plus tardifs de l’histoire de la ville.

Météo France a parlé de " nuits tropicales ", avec des températures supérieures à 20 degrés. Ce qui a fait la joie des amateurs de diner en terrasse. Et la joie…Des moustiques.

Réchauffement "visible"

"Cette année, on est clairement dans un emballement. A l'exception d'une petite période en septembre, on assiste à des mois particulièrement chauds non stop depuis avril. On a l'impression que l'atmosphère a de plus en plus de mal à se refroidir", a relevé Christine Berne, climatologue. Pour cette spécialiste, le réchauffement climatique et les émissions de gaz à effet de serre jouent un rôle important.

A quoi s’attendre, cet hiver, sur le continent européen ?

Météo France a publié un bulletin la semaine dernière, dans lequel il tente de prévenir la météo à venir. L'établissement indique comme "scénario le plus probable", pour le trimestre allant de novembre à janvier, "la prédominance de conditions anticycloniques, avec un temps calme et sec, sur le continent européen", avec 50% de chances d'avoir des températures conformes aux normales de saison et 30% de chances qu'elles soient plus chaudes.

En Belgique, le mois le plus froid est habituellement janvier, avec une moyenne de températures de 2,7 degrés.