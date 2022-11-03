Жовтень став найспекотнішим місяцем за всю історію спостережень у Бельгії | Octobre, le plus chaud jamais enregistré

Глобальне потепління стає дедалі відчутнішим: після рекордів цього літа жовтень 2022 року став найспекотнішим у Бельгії та Франції. У Бельгії середня температура досягла 14,4°C проти норми 11,3°C. 29 жовтня в Уккле була перетнута позначка 25 градусів, що робить цей день, теоретично, "літнім".

Наші сусіди-французи пережили таке ж явище, з навіть вищими температурами. 16 жовтня в Бордо було 30 градусів тепла. Це були останні 30 градусів в історії міста.

Météo France говорив про "тропічні ночі" з температурою вище 20 градусів. Що порадувало любителів пообідати на терасі. І на радість комарів.

"Видиме" потепління

"Цього року ми явно в божевіллі. За винятком невеликого періоду у вересні, ми спостерігаємо особливо спекотні місяці без перерви з квітня. У нас складається враження, що атмосфера все більше і більше намагається охолодитися, ", – зазначила Крістін Берн, кліматолог. Для цього спеціаліста важливу роль відіграють глобальне потепління та викиди парникових газів.

Чого чекати цієї зими на європейському континенті?

Минулого тижня Météo France опублікувала бюлетень, у якому намагається попередити про майбутню погоду. Установа вказує як "найймовірніший сценарій" для кварталу з листопада по січень "переважання антициклональних умов зі спокійною та сухою погодою на європейському континенті", з 50% ймовірністю того, що температури будуть відповідати сезонні норми і 30% шансів, що вони будуть теплішими.

У Бельгії найхолоднішим місяцем зазвичай є січень із середньою температурою 2,7 градуса.