Octobre au Botanique ? Jam t’offre des places !

On aime vous chouchouter chez Jam, alors comme chaque mois on s’est associé au Botanique afin de vous faire gagner des places pour trois concerts savamment choisis ainsi que pour la soirée d’anniversaire de nos collègues Goûte Mes Disques.

Le 10 octobre au Witloof Bar, on vous donne rendez-vous avec le renouveau de la scène-post-punk anglaise qui nous arrive de Nottingham : le quatuor Do Nothing. Entre mélodies art work et no wave, leurs chansons s’illustrent par le lyrisme acerbe de leur chanteur Chris Bailey et une bonne dose d’humour.