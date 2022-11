Octobre 2022 : 2 records de températures

Les premiers jours du mois ont été plutôt frais, ce n’est qu’à partir du 13 octobre que les températures ont commencé à grimper. Mais au total, sur l’ensemble des 30 jours, la valeur de la température moyenne atteint 14,4 °C.

C’est une valeur record déjà observée en octobre 2001. Il s’agit là d’un record absolu, cela signifie qu’octobre 2022 au même titre qu’octobre 2001 sont les 2 mois d’octobre les plus chauds jamais enregistrés depuis le début des mesures en 1833.

Et si on calcule la moyenne de toutes les températures maximales relevées à Uccle sur le mois d’octobre, on obtient 18,6 °C. C’est un record pour la période de référence actuelle. La normale climatique étant pour cette période de 14,9 °C.

Pour rappel, quand on parle de normales climatiques, il s’agit de la valeur moyenne calculée sur une période de 30 ans (entre 1991 et 2020).