Octa+ n'a pas quitté volontairement le marché bruxellois de l'énergie : il a perdu sa licence

Cette semaine, au Parlement bruxellois, le Ministre en charge de la politique énergétique, l'Ecolo Alain Maron, donnait une autre explication au "retrait" d'Octa+. "Il faut être clair, il y a eu une réécriture communicationnelle de l'histoire. La réalité n'est pas exactement celle-là. La communication officielle du régulateur BRUGEL clarifie la situation d'Octa+ et les raisons qui expliquent la décision de résiliation, par Sibelga, des contrats d'accès aux réseaux d'éléctricité et de gaz et la décision de BRUGEL d'entamer une procédure de retrait de licence. Ce n'est pas le fournisseur qui a décidé de partir, en fait, il n'était tout simplement plus dans les conditions de rester parce qu'il n'honorait pas un certain nombre d'engagements".