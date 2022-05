Ochamps : Cornü, une épicerie 100% locale et une viande 100% belge

La viande Cornü

Il s’agit de la première marque de viande belge qui a été créée il y a 3 ans sur la Foire de Libramont. Comme l’explique François Guillaume. "Ce sont quelques éleveurs engraisseurs qui se sont réunis avec un cahier des charges très strict. Concernant l’alimentation des bovins, elle est produite à 90% dans les fermes concernées. Nous avons beaucoup travaillé avec un vétérinaire nutritionniste pour obtenir un produit de qualité qui a du goût et qui retient son jus ce qui signifie qu’il a une bonne tenue à la cuisson. Cela donne une viande qui est très agréable et très bonne".

Les éleveurs et engraisseurs découpent la viande eux-mêmes et mettent en barquette pour quelques grandes surfaces. Ils possèdent leur propre boucherie et travaillent aussi avec quelques collectivités et restaurants.