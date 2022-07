Océana de The Voice Kids vous chante en exclusivité son prochain single

Dans Le 8/9 et Le 8/9 Continue, Cyril et ses chroniqueurs reçoivent Océana, gagnante de The Voice Kids, la jeune chanteuse vient vous présenter son prochain single. Découvrez Océana en live avec Et je chante encore en exclusivité sur VivaCité.

Vous avez découvert Océana dans la première édition de The Voice Kids il y a maintenant 2 ans et demi. Elle s’était imposée lors de la finale avec sa reprise de Je suis malade de Serge Lama. Après sa victoire, son coach, Slimane lui a écrit un morceau : Je chante, le premier single d’Océana.

Un an et demi après ce premier titre, la jeune chanteuse s’apprête à sortir un deuxième single : Et je chante encore. Un single à découvrir en septembre ou en exclusivité dans Le 8/9.