Ocean’s Twelve : 3 citytrips sur les lieux de tournage du film

La production d'Ocean's Twelve a ensuite déposé ses valises en Italie. Elle y a vécu au rythme de la dolce vita durant près d'un mois et demi. Pour suivre leur périple, on vous propose une première escale en Lombardie (nord de l'Italie) au bord du Lac de Côme. L'équipe y est restée une semaine, et plus précisément dans la Villa Erba. Dans le film, le propriétaire de la villa est le voleur français François Toulour alias "le Renard de la Nuit" (joué par Vincent Cassel, dans le rôle du méchant du film qui donne du fil à retordre à Danny Ocean).

Historiquement, ce palais datant du XIXème siècle était la propriété des Visconti (une famille italienne très connue et ayant de l'influence dans le monde des affaires, du cinéma et du milieu sportif). En 1986, la famille décide de revendre la demeure qui deviendra un centre d'expositions et de conférences encore très précisé aujourd'hui. Bref, l'excursion qui lie à la perfection culture générale et pèlerinage spécial Ocean's Twelve.