"Ocean's Thirteen" : toutes ces références à d'autres classiques du cinéma que vous n'aviez jamais remarqué

Le pitch ? Danny Ocean et sa bande ne pouvaient avoir qu'un seul motif pour tenter leur braquage le plus audiacieux à ce jour : sauver un des leurs. Mais la chance ne suffit pas toujours lorsque l'on veut faire sauter "The Bank"... Le cruel propriétaire de casino, Willy Bank, ne s'attendait pas à une telle riposte lorsqu'il trahit l'ami et mentor de Danny, Reuben Tishkoff. Mauvais, très mauvais calcul, car Danny rameute ses fidèles complices pour infliger à Bank un châtiment exemplaire le soir de l'inauguration de son nouveau casino, The Bank...