Ocean's Eleven sur Tipik : 3 raisons de (re)découvrir le classique des films de casse

Outre le casting, la deuxième raison pour laquelle on vous propose de (re)découvrir Ocean's Eleven réside dans son lot de scènes spectaculaires (l'infiltration de Terry dans le casino, par exemple) et de ses répliques cultes. Afin de ne pas spoiler celles et ceux qui ne l'auraient pas encore vu, on se limitera à la fameuse réplique du "C’était bien la prison ? T’as reçu mes cookies ?".

À travers Ocean's Eleven, Steven Soderbergh réussit à mettre tout le monde d'accord. Il concilie d'un côté des intérêts du grand public (en misant sur le divertissement) et d'un autre côté les spécialistes/cinéphiles du genre. En effet, le métrage contient tous les codes du film de casse : le recrutement de voleurs spécialistes, l'élaboration d'un plan en béton, son exécution (non sans couacs).

Enfin, le scénario bien léché et malin promet au public un suspens du début à la fin de l'histoire. D'un retournement de situation à un autre, c'est presque impossible de prévoir le dénouement.