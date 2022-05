Révélée en 2014 dans "Le Loup de Wall Street", Margot Robbie est devenue une actrice en vogue. En 2016, elle enfile le costume d’Harley Quinn dans "Suicide Squad" réalisé par David Ayer. Elle est ensuite acclamée pour avoir joué dans "One Upon a Time" (2019) de Quentin Tarantino ou encore dans "Scandale" (2020) dont elle partage l’affiche avec Charlize Theron et Nicole Kidman et pour lequel elle a été nommée aux Oscars ainsi qu’aux Golden Globes. On la retrouvera dans le nouveau film sur Damien Chazelle, "Babylon", et dans "Barbie" aux côtés de Ryan Gosling.