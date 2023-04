Océan pacifique : la faille Cascadia fuit et pourrait provoquer un tsunami et des séismes destructeurs

Comme expliqué plus haut, l’endroit d’où sort cette eau chaude est en fait le chevauchement entre deux plaques tectoniques : la plaque Juan de Fuca qui glisse en dessous de la plaque Nord-Américaine de manière plus ou moins douce pour l’instant. Cependant, la réserve d’eau chaude de l’Oasis de Pythie agit comme un lubrifiant entre ces deux plaques réduisant la friction entre les roches, et, en se déversant, la lubrification est de moins en moins performante.

Le risque est réel selon les chercheurs : "Si la pression du fluide est plus faible, les deux plaques se verrouillent – c’est à ce moment-là que la pression peut s’accumuler." Et si la pression s’accumule trop, à un moment, elle lâchera pour continuer son mouvement et créera alors un énorme tremblement de terre, suivi d’immenses tsunamis avec des vagues de plus de 30 mètres de haut.