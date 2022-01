Océan Indien : l’Iran, la Russie et la Chine entament trois jours d’exercices navals en commun

"Améliorer la capacité et la préparation au combat, renforcer les liaisons militaires entre la marine iranienne et la Chine et la Russie, assurer la sécurité commune et lutter contre le terrorisme maritime sont parmi les principaux objectifs de ces exercices", a-t-il précisé.

Devant les parlementaires russes jeudi, Ebrahim Raïssi a estimé que le renforcement des relations de l’Iran avec la Russie allait renforcer leur sécurité.

Dans une période de tensions accrues dans le Golfe fin 2019, l’Iran, la Chine et la Russie avaient mené pendant quatre jours des exercices navals conjoints dans l’océan Indien et le golfe d’Oman, pour "montrer que l’Iran ne peut être isolé", avait indiqué la Marine iranienne.