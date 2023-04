Occupation d'un immeuble à côté du siège du CD&V : "Du pur chantage auquel nous ne répondrons jamais", selon Sammy Mahdi

L'action menée depuis plusieurs jours à côté du siège du CD&V à Bruxelles afin de mettre fin à la crise de l'accueil n'impressionne pas le président du parti, Sammy Mahdi. Du "pur chantage" et une action déplacée, a-t-il estimé lundi.

Des personnes sans-papiers soutenues par le collectif citoyen "Stop crise de l'accueil" occupent un bâtiment situé au numéro 91 de la rue de la Loi, à côté du siège des sociaux-chrétiens flamands, le parti de la secrétaire d'Etat à l'Asile et la migration, Nicole de Moor.

"Qu'espèrent-ils atteindre avec ce genre d'action? Entrer dans des bâtiments, les occuper, parfois même entamer une grève de la faim pour forcer une régularisation individuelle ou collective: aucune de ces méthodes ne constitue une base acceptable pour un dialogue constructif ou une solution. Je dirais même plus: c'est du pur chantage auquel nous ne répondrons jamais", a indiqué lundi Sammy Mahdi.

Ce dernier a rappelé que le nombre de places d'accueil disponibles en Belgique est à un niveau historiquement haut et que la secrétaire d'Etat a pris des mesures afin de parvenir à un système de migration plus juste et contrôlé. "Mais il faut aussi oser regarder les vraies raisons pour lesquelles nous continuons à faire face à une crise d'accueil dans notre pays. Il y a tout simplement trop de personnes qui arrivent en Europe et qui n'ont pas du tout droit à une protection", a poursuivi le président du CD&V.

Le parti plaide dès lors pour un renforcement des frontières extérieures européennes, à l'aide notamment de barrières physiques comme des clôtures et des murs. Le groupe des démocrates-chrétiens a déposé un amendement à ce sujet au Parlement européen la semaine dernière. "Mais il a été rejeté par les socialistes et les verts, entre autres", a conclu Sammy Mahdi.