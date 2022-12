Obyo : l’application belge qui vous permet de revendre facilement votre smartphone

Obyo signifie One by one, c’est une application qui fonctionne un peu comme Vinted, elle vous permet de revendre votre ancien smartphone. Pour cela, le procédé est très simple : il suffit de télécharger l’application Obyo. Celle-ci vous donne de la manière le plus objective possible le prix de revente, de reprise de votre portable. Une fois le test réalisé, vous n’avez plus qu’à remplir vos coordonnées. Et comme Vinted, vous recevrez un bordereau pour expédier votre téléphone via DHL. Petit détail important : en moyenne, les smartphones repris par Obyo valent 175€et les appareils sont garantis un an.