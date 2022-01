Obtenir une copie d’émission ou d'archives

Vous souhaitez utiliser une séquence du JT ou un reportage en classe ? Vous souhaitez obtenir une copie d’émission à titre personnel ? Ou dans le cadre d’un projet socio-culturel ou de recherche ? Vous êtes producteurs ou réalisateur et êtes intéressés par des images d'archives ?

C’est la Sonuma, filiale de la RTBF qui est votre interlocuteur ! Différents points de contacts existent selon la nature de votre demande :

Vous êtes étudiant, enseignant, formateur, chercheur ou vous travaillez dans le secteur de la culture

Vous pouvez faire une demande de copie à la Sonuma en utilisant l’une de ces deux adresses, selon le cas :

Étudiants, enseignants, secteur académique : .be enseignement@sonuma . Ayez à l’esprit que suite à votre demande, la Sonuma vous demandera de justifier votre statut d'étudiant dans l'Enseignement supérieur, d’enseignant, de formateur ou de chercheur.

Opérateur socio-culturel : partenariat@sonuma.be

Vous souhaitez obtenir des copies d’images à titre et usage strictement privé

La SONUMA peut vous fournir une copie DVD. Ce service est payant et n’est possible que pour les émissions diffusées avant 2008 et produites à 100% par la RTBF (les films de fiction, séries, dessins animés... ne sont pas disponibles).

Pour une demande privée : copie@sonuma.be

Vous êtes un professionnel des médias (producteurs, réalisateurs, journalistes...)

La Sonuma commercialise les contenus de la RTBF produits avant 2008 et les segments de contenus audiovisuels. Vous pouvez prendre contact avec elle via sales@sonuma.be