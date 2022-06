Obtenir un master en jeux vidéo, c’est désormais possible à Namur

Si la Haute école ouvre sa filière aujourd’hui, c’est parce que le secteur du jeu vidéo évolue, et que des opportunités se dessinent, notamment en Wallonie, où le politique prend conscience qu’un important marché existe. "Nous formons d’excellents profils de production, d'excellents développeurs, mais ils partent à l’étranger car il y a un manque de structures ici, et un manque de personnes pour les piloter." D’où l’idée de former des entrepreneurs capables de créer des entreprises qui garderont les talents en Belgique.

Actuellement, l’option jeux vidéo de la Haute école Albert Jacqart compte déjà une soixantaine d’inscrits. Et les jeunes qui se lancent dans ces études, comme Rodrigue, 18 ans, sont confiants : "On parle de métiers en expansion, il y a beaucoup de possibilités. Chaque jour il y a de plus en plus de jeux vidéo qui sortent, et je crois qu’il y aura toujours des studios prêts à nous engager" Aujourd'hui, la Wallonie compte d'ailleurs 34 studios (dont trois structures importantes), un chiffre que les acteurs du secteur aimeraient rapidement doubler. La récente extension du tax shelter aux jeux vidéo pourrait par ailleurs attirer de grosses structures étrangères chez nous pour employer les nouveaux profils formés par le master...