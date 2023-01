Obtenir un certificat d’hérédité : Eve qualifie la procédure d'"inhumaine"

Fille unique, Eve doit obtenir un certificat d’hérédité pour sa maman décédée un peu avant Noël. Le document est nécessaire pour pouvoir accéder à ses comptes bancaires et faire toutes les démarches de succession. Le document est au départ gratuit et disponible en ligne. Mais depuis quelque temps, le certificat n’est plus disponible en se rendant physiquement dans un bureau administratif du SPF Finances. Or Eve a besoin d’aide. Cette Liégeoise trouve la procédure compliquée, sans compter le deuil qu’elle vit. Tout se fait via le site internet Myminfin, une démarche qu’Eve qualifie d'"inhumaine".

J’ai demandé à un notaire de le faire pour moi

Malgré son passé professionnel de commerciale, à 57 ans, Eve a du mal à faire les démarches sur le site Myminfin : "Il faut un ordinateur, un lecteur de cartes, le code pin de sa carte d’identité, etc. J’ai tenté le coup, j’ai essayé et puis alors vu la complexité, j’ai demandé à ma notaire de le faire pour moi. Tout le monde dit que tout ça est très simple mais en fait, quand vous avez un choc comme ça, c’est pas si simple que ça !".

Un rendez-vous physique impossible à obtenir

L’acte d’hérédité établi par notaire lui, est payant. Et pour le certificat gratuit d’hérédité, le SPF Finances précise qu’il n’est pas possible de prendre un rendez-vous physique pour l’obtenir. C’est soit par téléphone soit en ligne… Eve est scandalisée : "nous n’avons plus la possibilité en tant que citoyen de trouver quelqu’un dans l’administration, un bureau, qui vous reçoit pour vous aider à remplir les documents. Quand vous avez un choc comme ça, si vous n’avez pas des aides extérieures, vous ne savez pas continuer la procédure et si vous n’avez pas un peu d’argent de côté, tout vous tombe dessus, tous les comptes en banque du défunt sont bloqués et vous ne savez plus rien faire."

Le SPF Finances avance un délai de 4 semaines pour obtenir ce certificat d’hérédité en ligne. Selon sa porte-parole, la procédure de demande est simple mais pour Eve, elle témoigne d’une déshumanisation des services publics.