Observer et entendre les animaux : bientôt cinq nouveaux lodges au cœur du Parc Forestia à Theux.

Des lodges et une villa installés au cœur du parc animalier Forestia à Theux, c’est l’investissement qui est en cours afin de permettre aux touristes de loger à proximité des animaux ; ils pourront ainsi les observer, écouter leurs cris, prendre de belles photos durant par exemple tout un week-end. Un incontestable "plus" pour l’une des attractions les plus populaires en Province de Liège ; les nouveaux logements ne seront toutefois pas opérationnels avant la fin de l’année.