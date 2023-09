Observatoire de Cointe : vers une réhabilitation des bâtiments classés et l’accueil des activités d’astronomie

C’est peut-être un nouveau chapitre qui s’ouvre pour l’Observatoire de Cointe. En juin dernier, la Région wallonne annonçait, par la voix du Ministre en charge du dossier, Adrien Dolimont, la mise en vente de l’Observatoire de Cointe. Les acquéreurs : deux investisseurs privés liégeois.

Ceux-ci envisagent non seulement d’y construire des logements, mais le retour des activités d’astronomie au sein des bâtiments historiques figure aussi désormais au programme du plan de réhabilitation des lieux.

Du logement et des locaux remis à neuf pour la Société d’Astronomie

Luc Doneux, ex-patron d’EVS, et Fabrice Louette, actif dans le développement de projets immobiliers d’exception tels que le Guillemin business center, ont tous deux à cœur de redonner vie à l’Observatoire de Cointe. D’une part, en y créant du logement, mais aussi en y accueillant la Société d’Astronomie liégeoise dans ses locaux historiques. "On va rénover la méridienne, la tour du télescope et des locaux remis à neuf à destination de la Société d’Astronomie" explique Jérôme Hardy, le représentant des deux investisseurs liégeois.

Le site de l’Observatoire de Cointe sera ainsi conservé dans son ensemble architectural sur les deux parties classées. "Comme c’est classé, on doit conserver tout ce qui est façade, structure, toiture. Ceux qui sont déjà passés par là situent bien la partie vraiment historique classée, les briques rouges néo-mosanes, néo-médiévales, une partie moderniste en briques jaunes qui va également être conservée pour être aménagée en logements. A l’intérieur, il y a ce qu’on appelle les instruments d’astronomie. Là, on devra envisager une action peut-être commune avec tous ceux qui sont mobilisés pour ce site pour rénover des lentilles ou ce genre de choses. Ça ne fait pas partie du bâtiment. Tout le reste sera remis à neuf par les investisseurs" précise Jérôme Hardy.