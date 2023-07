Obourg: un musée privé et gratuit sur le thème de la Libération

Cela fait huit ans qu’Yves Lejeune et Christine Decock ont ouvert leur musée privé sur base de leur collection personnelle. Des armes, des tenues, des photos, des vestiges de la première et seconde guerres mondiales y sont exposés. Et c’est au fond de leur jardin que les plus curieux peuvent venir les observer.

"A la base c’était une collection privée que nous avions conçue. Au fil des années, on a commencé à accumuler une quantité phénoménale d’objets assez divers. On s’est alors posé la question de ce que nous allions faire avec tout cela. […] Et à notre échelle, on a fait notre petit musée privé", explique Christine la co-propriétaire du musée.

Un succès grandissant

Dans un premier temps, le couple de passionnés construit un premier bâtiment dans le jardin de la maison familiale. "L’idée c’était de recevoir nos amis qui aimaient la collection et prendre un verre avec eux. On avait installé un petit bar pour nous", ajoute Christine.

Par la suite, le musée a rapidement pris de l’ampleur grâce à l’engouement des visiteurs. Yves et Christine ont alors augmenté la superficie du musée pour offrir au public près de 200 mètres carrés d’expositions. La cafétéria a, elle aussi, été agrandie.

"On nous envoie les écoles régulièrement, on travaille avec la Défense, le Shape, la base de Chièvres. On a beaucoup d’Américains qui viennent également. Donc voilà, on est content, ça fonctionne bien", précise la co-propriétaire.

Un musée autonome

Pour agrandir la collection, le couple a fait le tour des brocantes et des bourses militaria. Des dons de personnes de la région se sont ajoutés, après l’ouverture du musée. "Je connais l’histoire de beaucoup d’objets : tous ceux qui viennent de la région. Les gens qui les ont apportés m’ont raconté leur histoire […] Quand je connais l’histoire d’une pièce, je lui accorde beaucoup plus d’importance", explique Yves.

Chaque mercredi, Yves et Christine comptent sur l’aide de bénévoles pour organiser les visites de l’après-midi. Une aide précieuse puisque les visites sont gratuites et que le musée compte uniquement sur les revenus de la cafétéria pour assurer son activité.

"Un musée comme ça, ça coûte beaucoup d’argent. Il y a les coûts de la vie, les entretiens […]. Au début quand on recevait quatre, cinq personnes, c’était familial, on faisait ça gratuitement. Ensuite, on a dû agrandir la cafétéria. Et heureusement qu’on a cette cafétéria ! Sans elle, ça ne serait pas possible de s’en sortir", ajoute le passionné.

Même si les vacances d’été continuent d’amener de nombreux amateurs d’histoires, des collectionneurs ou simplement des curieux, le propriétaire envisage tout de même de rendre les visites payantes d’ici l’année prochaine.