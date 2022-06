L’éclairage

L’ensemble des éléments d’éclairage de votre vélo doit parfaitement fonctionner, dans un souci de sécurité afin de voir et se faire voir.

Un vélo doit ainsi être équipé d’un ou plusieurs catadioptres, à l’avant et à l’arrière de la machine, ainsi que sur les roues de préférence, d’un feu de position à l’avant et d’un autre à l’arrière (feu blanc ou jaune à l’avant et rouge à l’arrière). Ils doivent être visibles jusqu’à une distance d’au moins 100 mètres.

Si ce n’est pas le cas, vous endurerez alors une amende pouvant aller de 55€ à 1375€.