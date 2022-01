Obligation vaccinale : Leïla Belkhir apprend sur Twitter sa participation aux auditions de la Chambre

L’obligation vaccinale sera-t-elle ou non décidée ? Pour tenter d’y voir plus clair, la Commission Santé et Égalité des Chances de la Chambre a dressé une liste de 32 experts représentant une multitude de disciplines. Tous sont chargés de donner leur avis au sujet de cette question épineuse. Parmi ces experts, nous retrouvons Leïla Belkhir, infectiologue aux cliniques universitaires Saint-Luc. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’intéressée ne s’attendait pas à être sollicitée. "Je n’ai pas été appelée… j’ai appris ma participation mardi après-midi sur Twitter", s’étonne-t-elle ce mercredi sur le plateau de "QR le débat". Soit la veille de la publication de la liste. "Je trouve qu’il eut été plus correct de demander aux personnes d’abord si, ne fût-ce qu’au niveau du timing, c’était envisageable."

L’infectiologue s’est ensuite étonnée d’apprendre que Twitter connaissait déjà son avis sur la question : "Alors que je ne me suis jamais exprimée à ce sujet. Nous savons que je suis pour la vaccination, mais la question de la vaccination obligatoire est différente", assure-t-elle. "Avant de pouvoir répondre à la question de l’obligation vaccinale, il faut pouvoir connaître les objectifs et le schéma de cette obligation éventuelle." Ce dont elle est par contre sûre, c’est qu’il est indispensable de mener un débat scientifique et non politique à ce sujet.