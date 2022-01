Obligation vaccinale : la désignation de Rik Torfs comme expert de la commission fait des remous sur Twitter

Deux heures et demie de discussion avaient été nécessaires mardi pour amorcer l’organisation d’un débat sur l’obligation vaccinale. Seule une première ébauche contenant 17 noms avait fait l’objet d’un accord.

Les groupes politiques ont alors eu la possibilité de fournir d’autres noms pour la compléter. Les membres du bureau de la commission, à savoir le président Thierry Warmoes (PTB) et les vice-présidents Hervé Rigot (PS) et Nathalie Muylle (CD&V) se sont réunis mercredi en début d’après-midi pour finaliser cette liste.

Pédiatres, généralistes, juristes, philosophes, psychologues… La liste contient 32 noms d’experts. Parmi eux, les controversés vétérinaire/virologue Geert Van Den Bossche et Sam Brokken, ancien professeur à la haute école limbourgeoise PXL. Ces deux personnes ont été mises en avant par le Vlaams Belang.

L’expert est le prophète du monde laïque.

Mais ce n’est pas tout, le parti d’extrême droite a également poussé pour que Rik Torfs, professeur de droit canonique et ancien député CD&V, puisse également donner son avis dans le cadre de cette commission. Les critiques fusent sur Twitter.

Le philosophe est connu pour ses critiques vis-à-vis de la politique vaccinale dans notre pays. Il est par exemple l’un des signataires du Wintermanifest (Manifeste d’hiver) qui, selon ses initiateurs, prône un débat plus ouvert et une politique sur le coronavirus plus durable.

Ironie du sort, près d’un an jour pour jour, Rik Torfs critiquait l’importance donnée au rôle des experts dans la crise du coronavirus : " L’expert est le prophète du monde laïque. "