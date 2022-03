Obligation vaccinale des soignants: les syndicats se rendent devant la Chambre

Les syndicats ont accroché, devant les bâtiments, des blouses du personnel médical fabriquées avec des sacs poubelle bleu, ainsi que plusieurs pancartes proclamant "pourquoi stigmatiser les soignants?" ou encore "on a besoin de tous les collègues, pas de soignants fantômes!". Des flyers étaient également distribués aux députés qui arrivaient.

Pour les syndicats, interdire à des praticiens d'exercer parce qu'ils ont fait le choix de ne pas se faire vacciner contre le Covid-19 est "de plus en plus indécent" au vu de la situation épidémiologique et du passage en code jaune. "Cela n'a aucun sens dans le contexte actuel et va aggraver la pénurie des soignants", a estimé Sarah Devigne, de la CNE. "Le vaccin est un outil de santé publique mais sanctionner un groupe spécifique de la population est infondé. C'est discriminatoire et non proportionnel. On veut rappeler au ministre (de la Santé, NDLR) notre désaccord", a-t-elle expliqué.

"Frank Vandenbroucke (le ministre fédéral de la Santé, NDLR) n'a pas à interdire à des soignants d'exercer parce qu'il n'a pas le courage d'imposer l'obligation vaccinale à toute la population", a dénoncé Yves Hellendorff.