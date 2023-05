Obligation scolaire dès 3 ans ? : "La sanction en cas d’absence nous dérange", explique la Ligue des familles

L’école va-t-elle devenir obligatoire dès trois ans ? Une première étape a en tout cas été franchie vendredi dernier avec l’adoption par le Sénat d’une proposition de résolution qui demande au gouvernement fédéral d’abaisser l’âge de l’obligation scolaire.

Sur le plateau de QR l’actu, Merlin Gevers, chargé d’étude à la Ligue des familles explique que les études démontrent l’effet positif de faire rentrer le plus tôt possible les enfants à l’école : "Plus tôt les enfants vont à l’école, plus l’effet sera bénéfique sur leur niveau et cela aura également comme effet positif de réduire les inégalités".

Et la Ligue rappelle qu’il faut agir sur ces inégalités puisque selon une étude de l’OCDE, la Belgique est classée 3e en termes d’inégalités d’enseignement. Si Merlin Gevers défend le principe de fréquentation de l’école dès le plus jeune âge, il disqualifie par contre l’idée d’obligation de fréquentation avec les sanctions à la clé : "Il faut rappeler que ce vote au Sénat n’est qu’une proposition. Et à la Ligue, nous plaidons plutôt pour une obligation d’inscription. Le texte du Sénat parle, lui, d’obligation de fréquentation avec des sanctions comme des amendes ou même des peines de prison. Nous pensons qu’il est préférable de travailler à inciter positivement un maximum d’enfants à aller à l’école".