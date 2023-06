Ce dernier indique en outre que l’obligation de proposer un moyen de paiement électronique s’applique non seulement aux entreprises, quelle que soit leur taille, mais également aux professions libérales et à toutes les personnes, administrations ou associations exerçant durablement des activités économiques en relation avec des consommateurs. Par ailleurs, les espèces demeurent également un moyen de paiement légal et ne peuvent être refusées par les commerçants, sauf dans des cas exceptionnels et temporaires (montant disproportionné, sécurité, soupçon de faux, etc.). Ainsi, depuis le premier juillet 2022, le SPF Economie a enregistré 316 signalements de consommateurs confrontés à un refus de paiement en espèces, dont 179 en 2023.