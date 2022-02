Obligation de consultation vaccinale : l’idée de Marius Gilbert accueillie froidement par les généralistes

L’épidémiologiste estime par ailleurs qu’obliger les non vaccinés à consulter un médecin permettrait de diminuer le poids du choix qui pèse sur les citoyens et leurs proches : "Imaginez des situations familiales où un frère ou une sœur dirait à un autre… non, ne te vaccine pas, j’ai vu ça sur Facebook… et que cette personne se retrouve en soins intensifs", a déclaré Marius Gilbert en commission santé. "Il y a un choix difficile à porter par les familles et les individus. Le fait de remédicaliser ce choix aurait beaucoup d’avantages et ça permettrait aussi en particulier aux populations qui se trouvent dans des situations précarisées de reconnecter certains patients à une forme de suivi médical", conclut le spécialiste de l’ULB.