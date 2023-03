S’agirait-il d’objets extraterrestres ? Un général américain a déclaré qu’aucune hypothèse n’était exclue à ce stade… Pour tenter d’en savoir plus, Jérôme de Warzée a invité le président des Etats-Unis d’Amérique, Joe Biden ! L’homme le plus influent du monde est venu accompagné de sa secrétaire d’État à la défense qui répond au nom d'"Aline". Cette histoire d’objets volants semble avoir éveillé la thèse extraterrestre pour l’agent Jay. Le célèbre agent de "Men in black" a débarqué sur le plateau du Grand Cactus car il a détecté une présence extraterrestre. Qui est ce Martien qui se fait passer pour un humain ?