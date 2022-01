Objets connectés : les ondes magnétiques comme alternatives aux batteries

En 2021, des chercheurs américains avaient déjà annoncé travailler sur la possibilité de transformer une partie du réseau 5G en réseau électrique capable de recharger de petits objets connectés à proximité. Ils ont pour cela développé de minuscules antennes qui se fondent parfaitement dans le décor. L'idée est de permettre à ces objets d'être constamment chargés, sans évidemment nuire à la qualité du réseau 5G.

Une startup française, Dracula Technologies, a quant à elle mis au point une solution innovante qui prend la forme d'un petit module photovoltaïque et permet de recharger ces objets sans discontinuer simplement grâce à la lumière, naturelle ou non. Ici, c'est donc la lumière qui sert de solution énergétique, qu'elle soit naturelle ou artificielle et quelle que soit son intensité. En théorie, un objet électronique connecté doté de cette technologie n'aurait ainsi plus à dépendre d'une pile ou d'une batterie ni à être rechargé manuellement.