ObjectivO : réussir à manger local, frais et sans faire les courses lors d'un camp scout

Chaque été, des dizaines de milliers d’enfants et adolescents partent en camps scouts en Wallonie. Autant de bouches à nourrir, ce qui est un défi lorsqu'il s'agit de manger local, de saison et sans faire trop de déchets. ObjectivO, une Asbl d’anciens scouts, propose ses services avec une solution à la "Hello Fresh" afin d’aider à améliorer la situation.